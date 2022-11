“Buitenlandminister Lavrov naar ziekenhuis gebracht op G20-top”, maar Rusland zelf ontkent: “Toppunt van vervalsing”

Volgens Associated Press werd Lavrov naar het ziekenhuis gebracht nadat hij landde op Bali voor de G20-top. Volgens de berichten had de Russische minister een probleem aan het hart. Er werden twee anonieme bronnen binnen de Indonesische regering aangehaald.

Volgens I Wayan Koster, de lokale gouverneur, werd Lavrov naar het ziekenhuis gebracht voor een “check-up” en keerde hij daarna “onmiddellijk” terug naar zijn hotel. Hij zou volgens de gouverneur in goede gezondheid zijn.

De woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken Maria Zakharova reageerde dat de berichten van AP “vals” waren. “Dit is, natuurlijk, het toppunt van vervalsing”, zei ze. “We geloven onze ogen niet.” Ze deelde daarbij een video van Lavrov die in een short en T-shirt op een terras zit.

Lavrov vertelde aan het staatspersagentschap TASS dat hij in zijn hotel is en zette de berichten over zijn ziekenhuisbezoek weg als een “politiek spel”. “Dit is een soort spel dat niet nieuw is in de politiek,” zei Lavrov. “Westerse journalisten moeten eerlijker zijn - ze moeten de waarheid schrijven.”

