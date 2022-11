SJOTCAST WK. De grote Duivelse voorbeschouwing: “Ik ben waarschijnlijk The Last Man Standing: Eden Hazard moet het WK starten in de basis”

Het is zover: het WK Voetbal 2022 gaat zondag van start. Samen met Chef Voetbal Ludo Vandewalle en Franky Van der Elst duikt Yanko de studio’s in voor de grote Duivelse voorbeschouwing van onze voetbalpodcast Sjotcast. Van Hazard over een oudje bij Canada tot de problematiek van Marokko: beluister de aflevering nu.