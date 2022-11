Taylor Swift is grote winnaar op MTV Europe Music Awards: “Dit is allemaal dankzij jullie”

Taylor Swift was afgelopen nacht de grote winnaar op de MTV Europe Music Awards. Ze won vier prijzen, waaronder ‘beste artiest’ en ‘beste pop’. De 32-jarige zangeres was overdonderd en bedankte haar fans uitvoerig. “Er is geen enkel moment dat ik dit vanzelfsprekend vind”, zei Swift.

De prijzen van de EMA’s werden deze keer uitgereikt in de Duitse stad Düsseldorf. Naar goede gewoonte werd het event bijgewoond door een rist sterren in extravagante outfits. Zo trok de Israëlische popster Noa Kirel voor de gelegenheid een outfit aan met het hoofd van rapper Kanye West erop gedrukt. Een statement, na de heisa die recent is ontstaan rond de rapper en enkele antisemitische uitlatingen. Toch was het onbetwistbaar Taylor Swift die met de meeste aandacht ging lopen: de zangeres ging naar huis met vier awards.

Swift won met ‘Best Artist’ de belangrijkste prijs van de avond, maar won ook in de categorieën ‘Best Pop’, ‘Best Video’ en ‘Best Longform Video’. Die laatste kreeg ze door de video van ‘All Too Well’, een kortfilm rond het gelijknamige nummer. “Er is geen enkel moment dat ik dit als vanzelfsprekend zal nemen”, zei ze in haar speech. “Ik hou zoveel van jullie. Ik kan niet geloven dat dit ik dit kan doen als job. Dat komt allemaal door jullie, ik dank jullie allemaal zoveel.”

In de categorie ‘Beste Rock’ viel de Britse band Muse in de prijzen. ‘Beste nieuwkomer’ was Seventeen, een K-pop boyband met niet zeventien maar dertien leden. Nicki Minaj kreeg net als vorig jaar de award voor ‘Beste Hiphop’. Het Britse Gorillaz die voor “Beste Alternatieve Muziek”.

Verliezer

Verliezer van de avond bleek Harry Styles te zijn. Hij was maar liefst zeven keer genomineerd, onder meer in de categorie ‘Best Song’ en ‘Best Pop’, maar kreeg maar twee awards. De categorieën ‘Best UK & Ireland Act’ en ‘Best Live’ waren voor hem.

Ook de Nederlandse dj Tiësto zag twee awards door de neus geboord: zijn Franse concullega David Guetta ging naar huis met ‘Best Collaboration’ en ‘Best Electronic’.

Winnaar van de avond is Taylor Swift, de zangeres nam vier awards mee naar huis.. — © AFP

De bandleden van Gorillaz, Thundercat, Bootie Brown en Pos poseren samen op de rode loper. — © AFP

Muse won in de categorie ‘Best Rock’. — © AFP

De Israëlische popster Noa Kirel hulde zich in Kanye ‘Ye’ West. — © AFP