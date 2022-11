Gedrogeerde bestuurder (23) zonder rijbewijs pocht over “13.000 euro aan boetes” tijdens politiecontrole

De lokale politie heeft in Mechelen en Willebroek tijdens een alcohol- en drugsactie 23 bestuurders uit het verkeer geplukt. Één van hen is een hardleerse automobilist die al verschillende keren, zonder rijbewijs en onder invloed van drugs in het verkeer, is betrapt. Hij pochte er zelfs mee dat hij al voor 13.000 euro aan boetes heeft betaald.

Tijdens de actie zijn 1.170 bestuurders aan de kant gezet om in het pijpje te blazen. Daarbij is van 6 bestuurders het rijbewijs onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Normaal zou de interventie nog een zevende intrekking van rijbewijs hebben opgeleverd, maar de bestuurder, een 23-jarige man, had helemaal geen rijbewijs en was met een auto die niet van hem was, op stap.

“Bij het zien van onze controlepost parkeerde de bestuurder het voertuig op de pechstrook van de R6 in Mechelen. De man was onder invloed van cannabis. Hij gaf toe dat hij tijdens de nacht twee joints had gerookt en ook een stuk spacecake had gegeten”, zegt Dirk Van de Sande, politiewoordvoerder.

Hardleerse autobestuurder

Al snel kwam de politie er achter dat hij helemaal geen rijbewijs heeft, wel een voorlopig rijbewijs maar de geldigheid daarvan was al geruime tijd verstreken.

In de auto trof de politie een gebruikershoeveelheid cannabis aan. Die heeft de politie in beslag genomen. Zijn voertuig is vervolgens ter plaatse geïmmobiliseerd door het aanbrengen van een stuurstang.

Uit het verder onderzoek kwam aan het licht dat de bestuurder tussen maart en april 2021 drie keer tegen de lamp liep voor het rijden zonder rijbewijs, want zijn voorlopig rijbewijs was toen ook al vervallen. “De betrokken bestuurder verklaarde aan onze collega’s dat hij al voor 13.000 euro aan boetes heeft moeten betalen”, legt de eerste hoofdinspecteur uit.

Amper één week zijn rijbewijs

Tijdens de actie heeft de politie ook het rijbewijs van een 19-jarige bestuurder onmiddellijk ingetrokken. “De jongeman heeft nog maar sinds één week zijn rijbewijs. Dat is nu ingetrokken omdat hij onder invloed was van cannabis. Hij gaf toe een joint te hebben gerookt en de vorige nacht zelfs vier joints.”

Tijdens de actie zijn liefst drie bestuurders uit het verkeer gezet die geen rijbewijs hebben. In twee gevallen bestuurden ze een voertuig dat niet van hen was. “We hebben ook twee bestuurders geverbaliseerd wegens het toevertrouwen van een voertuig aan een persoon, wetende dat die geen rijbewijs heeft. Hiervoor heeft de wetgever dezelfde zware straffen voorzien als voor het sturen zonder in het bezit te zijn van een rijbewijs”, geeft Van de Sander mee.

Vier auto’s zijn ook uit het verkeer gehaald omdat de bestuurder met een vervallen schouwingsbewijs reed. De politie verbaliseerde ook 4 personen die zonder fietsverlichting reden. Ze kregen allemaal een set fietslichtjes om op een veilige manier naar huis te rijden.