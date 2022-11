Tesla helpt bij onderzoek Chinese crash, maar ontkent op hol slaan auto

Beelden van de crash baarden afgelopen week opzien. Daarop was te zien dat de auto in het plaatsje Chaozhou in de zuidelijke provincie Guangdong plotseling enorm versnelt en na botsingen met verschillende andere voertuigen uiteindelijk slipt en tegen een paal tot stilstand komt. Bij de dollemansrit kwamen een motorrijder en een fietsende scholier om het leven.

Volgens berichten op het Chinese sociale netwerk Weibo had de bestuurder tijdens de rit geen controle over het voertuig. De rem zou niet reageren. Tesla stelt, op basis van gegevens die het uit de betreffende auto kon aflezen, dat de bestuurder helemaal niet heeft geprobeerd te remmen. Wel zou het gaspedaal juist stevig zijn ingedrukt.

Ongelukken met Tesla’s krijgen veel aandacht in China. Eerder waren er namelijk al verhalen over haperende remmen. Zo klom tijdens de autobeurs van Shanghai vorig jaar een eigenaar van een Model 3 op het dak van een Tesla en riep dat ze bijna was overleden omdat de remmen van haar auto niet werkten. Tesla bood uiteindelijk zijn excuses aan, maar gaf niet toe dat er iets mis was met zijn voertuigen.