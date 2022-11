Minister Verlinden kondigt versterkte voetbalwet in strijd tegen hooligans aan

“Net als vele andere voetbalsupporters was ik afgelopen weekend geschokt toen ik de beelden uit verschillende voetbalstadions zag. Een aantal supporters zet de veiligheid van velen op het spel, en berokkent de voetbalwereld alweer imagoschade. De eerder aangekondigde verstrenging van de voetbalwet is dus hoogst nodig”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

Niemand heeft een mirakeloplossing, het enige antwoord is een gezamenlijke aanpak door alle actoren, klinkt het in een persbericht vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken. “De basis van die gezamenlijke aanpak is in mei 2022 gelegd, met het actieplan Samen voor veilig voetbal. Dit plan ontstond uit een samenwerking tussen de politie, de profclubs, de Pro League, de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de FOD Binnenlandse Zaken. Nu rollen we dit actieplan verder uit.”

In het voorontwerp van die verstrengde wet zitten drie belangrijke elementen.

Als eerste is er de verantwoordelijkheid van de clubs. Veiligheid begint bij de clubs, stelt Binnenlandse Zaken. “De voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken zal strenger toezien op het correct naleven van de regelgeving door de clubs”, klinkt het. “Clubs zullen strenger worden bestraft als er tekortkomingen aan hun camerasystemen worden vastgesteld, ze de regelgeving in verband met ticketverkoop niet naleven of ze onvoldoende voorzorgsmaatregelen nemen om pyrotechnisch materiaal uit hun stadions te weren.”

Daarnaast komen er zwaardere sancties voor bepaalde inbreuken zoals fysiek geweld, racisme of xenofobie en het gebruik van pyrotechnisch materiaal. Het stadionverbod per inbreuk kan oplopen tot maximaal tien jaar, in plaats van vijf jaar zoals dat nu het geval is.

“Feiten gepleegd tegen stewards en leden van de hulpdiensten worden in de nieuwe wet strenger bestraft. Zo worden deze mensen – die zich inzetten voor de veiligheid en gezondheid van velen – beter beschermd.”

En ook komen er strengere toegangscontroles. Naast politiemensen zullen ook de stewards en agenten van private veiligheidsfirma’s de identiteit van de supporters kunnen controleren, en vergelijken met de naam op het ticket of het abonnement. Vooral bij risicowedstrijden zullen er op die manier meer supporters worden gecontroleerd.

“Ik reken erop dat de engagementen aangegaan door alle partners in het actieplan Samen voor veilig voetbal, dat in mei 2022 is gelanceerd, worden nageleefd. En dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Verder hoop ik dat de verstrengde voetbalwet snel kan worden goedgekeurd door de regering en het parlement”, zegt de minister.

