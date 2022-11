Wijnhandel vindt opvallende ‘Spaanse’ reiziger tussen de flessen: “Leuke inspiratiebron voor een mascotte”

In het magazijn van Vitis Vin is een wel heel bijzondere gast tevoorschijn gekropen. Een kleine gekko reisde helemaal tot in Drongen mee met een lading Spaanse wijn. Het beestje krijgt nu een nieuwe thuis.

Het was afgelopen weekend een verrassende ontdekking voor Joery De Lille van wijnhandel Vitis Vin in Drongen. “We hadden net een palet wijnen uit Zuid-Spanje op zijn plaats gezet in het magazijn en zaten koffie te drinken. Plots zagen we iets dat leek op een salamander op de muur lopen. We probeerden het te vangen, maar dat lukte eerst niet.”

Maandagochtend kregen ze het beestje uiteindelijk toch te pakken. Een hele klus, want het blijkt om een luipaardgekko te gaan en die worden niet groter dan een vlinder. “We vonden een liefhebber van reptielen die thuis terrariums bezit en dus kennis en passie heeft voor dit soort reptiel. Hij is het beestje komen ophalen en zal er goed zorg voor dragen.”

Eigen etiket

Dat het beestje vanuit Spanje kon meereizen, is opvallend. “We voeren al jaar en dag zelf wijnen in vanuit heel Europa, maar het is de eerste keer dat we zoiets vinden. Onze biologische wijn wordt gekoeld hierheen gebracht, dus het beestje moet die hele reis met tussenstops in een koude vrachtwagen hebben gezeten.” (lees verder onder foto)

Het beestje krijgt een nieuw leven in België. — © IF

Vitis Vins werkt samen met lokale wijnmakers die niet uitsluitend druivenranken hebben staan, waardoor een diertje makkelijker in de buurt verzeild kan raken. “De wijnmakers creëren een volledig ecosysteem met flora en fauna. Dat er ook vogels, vleermuizen en gekko’s leven in de wijngaard, leidt tot een betere wijn.”

Het bezoekje van de luipaardgekko krijgt misschien nog een vervolg in de wijnhandel. “Dat het diertje zo lang bij de wijn is blijven plakken, wil toch iets zeggen. Het is een leuke inspiratiebron voor een mascotte. Voor ons vijftienjarige bestaan ontwierpen we een eigen etiket en onze twintigste verjaardag is in zicht, dus wie weet.”