E17 opnieuw vrij na botsing autocar en vrachtwagen: 19 gewonden

De E17 in Destelbergen is opnieuw vrij na het ongeval met een Nederlandse autocar en een vrachtwagen. In totaal raakten 19 inzittenden lichtgewond. Dat melden de wegpolitie en het Vlaams Verkeerscentrum.

Het ongeval gebeurde rond 12 uur in de richting van Gent. Het ging om een botsing tussen een Nederlandse autocar en een vrachtwagen.

Om het werk van de hulpdiensten te vergemakkelijken werd er lange reddingsstrook gevormd. — © Vlaams Verkeerscentrum

De E17 was urenlang afgesloten ter hoogte van Destelbergen in de richting van Gent. Rond 14.30 uur werd één rijstrook tijdelijk vrijgemaakt en intussen is de snelweg helemaal vrijgemaakt.

Op de bus raakten in totaal 19 inzittenden, vooral oudere personen, lichtgewond. De chauffeur van de bus zat gekneld en moest bevrijd worden door de brandweer. De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar hij verkeerde niet in levensgevaar. Zowel de buschauffeur als de chauffeur van de vrachtwagen legden een negatieve alcohol- en drugstest af. Het parket Oost-Vlaanderen stelde geen verkeersdeskundige aan.

De gsm van de buschauffeur werd in beslag genomen. Het toestel zal uitgelezen worden, om na te gaan of hij het gebruikte achter het stuur. Bestuurders mogen elektronische apparaten enkel gebruiken als die in een houder bevestigd zijn, maar het onderzoek zal dat moeten uitwijzen. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen.

(Lees verder onder de foto)

De burgemeester van Destelbergen heeft de gemeentelijke fase van het rampenplan afgekondigd. De gemeentelijke crisiscel is samengekomen om de hulpverlening te coördineren.

De gemeente Destelbergen heeft een noodnummer geopend voor de familieleden van de slachtoffers. “In de bus zaten 44 Nederlandse toeristen op weg naar Spanje en Portugal. Een 20-tal gewonden werd overgebracht naar de vier Gentse ziekenhuizen. De andere passagiers werden overgebracht naar een gemeentelijk onthaalcentrum. Daar worden ze opgevangen. Het Rode Kruis zorgt er voor psychosociale bijstand”, meldt het gemeentebestuur.

“We hebben hier 24 personen opgevangen”, zegt burgemeester Elsie Sierens van Destelbergen. “Er is een bus onderweg van Nederland om hen op te halen. De reis naar Spanje en Portugal wordt geannuleerd, dat is al beslist. Mogelijk moeten enkele personen nog een nacht of langer in het ziekenhuis blijven, maar de balans van het ongeval valt al bij al nog mee. Het had veel erger gekund en mijn dank gaat uit naar alle hulpdiensten.”

Familieleden kunnen bellen naar het nummer 0032-9-228-33-09.