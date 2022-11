Drie doden bij schietpartij op universiteit in de VS

Op een campus van de universiteit van het Amerikaanse Virginia heeft een schutter drie mensen gedood. Twee anderen zijn gewond, zo hebben de universiteit en de politie in de nacht van zondag op maandag bekendgemaakt. De verdachte zou een student zijn, die gewapend is en weggevlucht is.

De jongeman wordt als gevaarlijk omschreven en zou met een zwarte terreinwagen op de vlucht zijn. De omstandigheden van de schietpartij zijn nog onduidelijk.

Na de schietpartij, die zondag omstreeks 22.30 uur lokale tijd gebeurde, kregen de mensen op de campus de raad zich in veiligheid te brengen en binnenshuis te blijven. Het terrein is afgesloten en de lessen voor maandag zijn afgezegd. De voor de universiteit bevoegde politie gaf een daderbeschrijving uit. Over de slachtoffers gaven de ordediensten geen informatie vrij.

Uren daarvoor waren in een woning nabij de campus van de universiteit van Idaho, in het noordwesten van de VS, de lichamen van vier studenten ontdekt. Ze zijn vermoedelijk het slachtoffer van een moord geworden, zo maakte de universiteit bekend op gezag van de speurders. Ook over die zaak zijn geen verdere details bekend.