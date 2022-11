PKK ontkent betrokkenheid bij aanslag in Istanbul

“Het is algemeen bekend dat wij geen band hebben met deze gebeurtenis, dat wij geen burgers als doelwit nemen en acties die dat wel doen, afwijzen”, zo meldt de organisatie aan het persbureau Firat, dat dicht bij de PKK staat.

Volgens de politie zou de vrouw die werd aangehouden nochtans hebben bevestigd dat ze in naam van de Koerdische arbeiderspartij PKK heeft gehandeld. Ze kreeg bevelen vanuit de stad Kobane, in het noordoosten van Syrië. De politie kon haar arresteren in een appartement in een buitenwijk van Istanboel. Volgens Süleyman Soylu, de Turkse minister van Binnenlandse Zaken, wilde ze op de vlucht slaan naar Griekenland.

