Dit is groep A op het WK: de volleybalcoach van Louis van Gaal, een oude bekende uit Eupen en bidden voor Sadio Mané

Vergeet de Belgische competitie, het is tijd voor het WK voetbal. Zondag trappen Qatar en Ecuador het toernooi af, maar er zijn nog dertig landen die dit jaar meedingen naar de titel van wereldkampioen. Wij stellen ze allemaal voor. In dit artikel: de landen uit groep A.

QATAR

© DeFodi Images via Getty Images

Dit moet u weten

Qatar is het enige land dat debuteert op een WK. Het gastland is met de 50ste plaats op de FIFA-ranking echter niet het laagst gerangschikte land. Saudi-Arabië (51ste) en Ghana (61ste) staan nog lager. In 2019 boekte Qatar wel zijn eerste grote succes door de Asian Cup te winnen. De groepsfase van het WK overleven zou al knap zijn.

De bondscoach

Geen Qatarees aan het roer, wel een Spanjaard. Felix Sanchez Bas (46) leerde de kneepjes van het vak bij de jeugd van Barcelona en ging vervolgens aan de slag bij de Qatarese Aspire Academy. In 2014 won hij de Asian Cup met de U19 van Qatar, in 2017 werd hij bondscoach.

De sterspeler

Akram Afif (25), die enkele jaren geleden nog bij Eupen speelde, is de sterspeler in de voorts onbekende selectie van Qatar. De aanvaller maakt in zijn thuisland bij de topclub Al-Sadd SC altijd zijn doelpunten. Bij de nationale ploeg scoorde hij tot dusver 24 keer in 83 interlands.

© AFP

De Belgische link

Van Akram Afif heeft u dus misschien wel al gehoord, aangezien hij 42 wedstrijden speelde voor Eupen en daarin negen keer scoorde. Ook verdediger Abdelkarim Hassan speelde in 2017-2018 elf keer mee bij de Panda’s.

Coach geen fan van Van Gaal © AP Eind jaren 90 was bondscoach Felix Sanchez Bas jeugdcoach van Barcelona toen Louis van Gaal T1 van de A-kern was. Toen Sanchez na de WK-loting een vraag over de Nederlander kreeg, verliet hij prompt de mixed zone.

ECUADOR

© AFLO

Dit moet u weten

Ecuador was de revelatie in de Zuid-Amerikaanse WK-kwalificaties. Het hield onder meer Chili en Colombia achter zich. Het overleefde wel nog maar één keer de groepsfase van een WK.

De bondscoach

Gustavo Alfaro (60) begon al op z’n dertigste te coachen en is een vat vol ervaring. Hij is een bekende coach in Zuid-Amerika, waar hij onder meer de Argentijnse topclub Boca Juniors coachte. Alfaro kwam overigens begin september nog naar de training van RC Genk kijken om Angelo Preciado te scouten.

De sterspeler

Kapitein Enner Valencia (33) maakte carrière in de Premier League, vooral bij West Ham. Momenteel is hij actief bij Fenerbahçe, waar hij spitsbroeder is van Michy Batshuayi. Hij maakte al 40 doelpunten in 89 wedstrijden voor de Turkse topclub.

© Icon Sport

De Belgische link

Met Angelo Preciado (Genk), William Pacho en Anthony Valencia (Antwerp) heeft Ecuador drie spelers die actief zijn in de Belgische competitie. Ook Moises Caicedo kennen we nog van begin vorig seizoen bij Beerschot. Ondertussen maakt de verdedigende middenvelder indruk in de Premier League bij Brighton en is zijn marktwaarde gestegen naar 38 (!) miljoen euro.

WK bijna gemist door ‘Colombiaan’ © ANP/Hollandse Hoogte/ Maurice van Steen Ecuador riskeerde het WK nog te missen nadat Chili klacht indiende tegen een volgens hen niet-speelgerechtigde speler (Byron Castillo) dat de Ecuadorianen hebben opgesteld. De Chileense bond meent dat Castillo geen Ecuadoriaan, maar een Colombiaan is. De klacht werd verworpen, maar zowel Chili als Peru gingen in beroep. Het TAS sanctioneerde Ecuador uiteindelijk in beroep, maar het mag wel deelnemen aan het WK.

SENEGAL

© AFP

Dit moet u weten

Senegal is de beste Afrikaanse ploeg van het moment. Senegal won dit jaar voor het eerst in zijn geschiedenis de Afrika Cup en kwalificeerde zich voor de derde keer ooit voor een WK. Heel het land bidt voor een snelle genezing van sterspeler Sadio Mané, die uiterst twijfelachtig is met een blessure aan zijn kuitbeen.

De bondscoach

Aliou Cissé (46) staat al sinds 2015 aan het roer en is een nationale held. Hij was er als speler bij toen Senegal in 2002 op zijn eerste WK ooit de kwartfinales haalde.

De sterspeler

Met voorsprong: Sadio Mané (30). De aanvaller van Bayern München wordt op handen gedragen door de Senegalese bevolking. Niet alleen voor zijn voetbalkwaliteiten, maar ook voor zijn generositeit. Hij liet onder meer een ziekenhuis bouwen in zijn thuisdorp en financiert er ook al jaren scholen en families. Een ramp voor de natie als hij niet tijdig fit raakt.

© AFP

De Belgische link

Heel wat oude bekenden bij Senegal: Khalidou Koulibaly (ex-Genk), Abdou Diallo (ex-Zulte Waregem), Cheikhou Kouyaté (ex-Anderlecht) en Krépin Diatta (ex-Club Brugge).

Uiterst efficiënt © AFP Senegal scoorde slechts één keer in de groepsfase van de Afrika Cup begin dit jaar: een penalty in de blessuretijd tegen Zimbabwe. Toch wonnen ze uiteindelijk het toernooi.

NEDERLAND

© SCS/Richard Wareham/AFLO

Dit moet u weten

De Nederlanders mogen deze keer terecht met meer vertrouwen dan de Belgen naar het WK afzakken. In de voorbije Nations League toonden ze zich sterker dan de Rode Duivels. Ze hebben ook iets recht te zetten: in 2018 waren ze er niet bij. In 2010 werd Nederland nog tweede, in 2014 derde.

De bondscoach

Louis van Gaal (71) neemt na het WK afscheid als bondscoach. Zijn palmares is er eentje om U tegen te zeggen, vooral in de jaren 90 boekte hij successen met Ajax en Barcelona. Bij Oranje is hij bezig aan zijn derde periode. Hij loodste de Nederlanders in 2014 naar een derde plaats op het WK.

De sterspeler

Aanvoerder Virgil van Dijk (31) is de grote leider bij de Nederlanders, zoals Vincent Kompany dat was bij de Rode Duivels. Hij had even een mindere periode bij Liverpool, maar behoort nog altijd tot de beste verdedigers van de Premier League. Ook mannen als Frenkie de Jong en Memphis Depay (Barcelona) zijn sterren bij onze noorderburen.

© Pro Shots/Sipa USA

De Belgische link

Met Vincent Janssen (Antwerp) en Noa Lang (Club Brugge) heeft Oranje twee spelers die momenteel actief zijn in de Belgische competitie. Vooral de selectie van Lang was een verrassing. Ze worden allebei niet in de basis verwacht.