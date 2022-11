Canadees Liam Fraser trekt van de Challenger Pro League naar het WK in Qatar: “We zijn tegen de Rode Duivels niet kansloos”

Liam Fraser (rechts) maakte van de MLS de overstap naar SK Deinze: “De druk in België is veel groter dan in Canada of de Verenigde Staten, maar ik voel me hier goed in mijn vel.” — © Marc Van Hecke

Heel wat eersteklassers hebben geen enkele speler die op het nakende WK in Qatar actief zal zijn, maar het bescheiden SK Deinze uit de Challenger Pro League heeft met de Canadees Liam Fraser wel een WK-ganger in de kern. De 24-jarige defensieve middenvelder zag zondag een droom in vervulling gaan.

Op woensdag 23 november staan de Rode Duivels en Canada in hun eerste groepswedstrijd tegenover elkaar. De Canadezen vormen in groep F, met ook Kroatië en Marokko, op papier de minst sterke ploeg, maar Fraser gelooft in een stunt. Hij sloot twee weken geleden bij de Canadese selectie aan en miste hierdoor de competitieduels met Excelsior Virton en Jong Genk en de bekerwedstrijd tegen AS Eupen. “We zijn niet kansloos in deze poule”, zegt de speler van SK Deinze.

“Reken maar dat we ook tegen de Rode Duivels een kans maken. Er zitten in onze selectie veel jonge spelers die een grote progressiemarge hebben. Wij zullen in de komende jaren nog beter en sterker worden. Onze resultaten vertonen dan ook een stijgende curve. In onze kern zitten naast veel jongeren ook enkele sterren en bekende spelers. Jonathan David speelde van 2018 tot 2020 bij AA Gent waarna hij naar het Franse Lille OSC verhuisde. Alphonso Davies komt voor Bayern München uit. Tajon Buchanan en Cyle Larin maakten met Club Brugge het mooie weer in de Champions League. Iké Ugbo is een ex-speler van Racing Genk en Cercle Brugge. Zij nemen de ploeg op sleeptouw en tillen hun ploegmakkers naar een hoger niveau. Ik kijk heel hard uit naar het duel met de Rode Duivels.”

Volksfeest bij kwalificatie

Het is voor Canada al een tijdje geleden dat ze nog eens mochten deelnemen aan het WK. “Alle Canadezen staan als één blok achter de ploeg. Het is van 1986 geleden dat Canada nog eens erbij was op een WK. Er barste een reusachtig volksfeest los toen de kwalificatie voor Qatar een zekerheid was. Er waren taferelen te zien die zich in bijna geen enkel ander gekwalificeerd land voordeden. Er zal voor iedere wedstrijd een zeer grote belangstelling zijn. Er werd in 1986 in een groep met Frankrijk, Sovjet-Unie en Hongarije geen enkel punt behaald. Ik ben ervan overtuigd dat we nu niet puntloos naar huis zullen keren.”

Na een aantal omzwervingen, kwam Fraser bij Deinze terecht. “Ik genoot mijn jeugdopleiding in Canada en ondertekende bij Toronto FC mijn eerste profcontract. Ik was ook twee jaar actief in de Major League Soccer (MLS), wat de hoogste divisie in de Verenigde Staten is. Ik ben zeer ambitieus en wilde in een grotere competitie dan de MLS voetballen. De overstap naar Europa was een logische nieuwe stap in mijn carrière. Deinze bouwt aan een mooi project en wil de overstap naar de hoogste afdeling in België maken. Het was voor mij een avontuur om naar België te komen, maar ik kan hier opnieuw een stap vooruit zetten. De druk in België is veel groter dan in Canada of de Verenigde Staten, maar ik voel me hier goed in mijn vel. Ik zal ook de uitdaging bij Deinze tot een goed einde brengen”, besluit Fraser.