Krijgt Cristiano Ronaldo opnieuw boete van ruim 1 miljoen euro voor explosief interview?

Ronaldo kreeg eerder al een boete van twee weken loonaftrek in oktober omdat hij tegen Tottenham had geweigerd in te vallen. Volgens Metro zal Manchester United hem opnieuw een boete van twee weken loonaftrek opleggen, goed voor 1 miljoen pond of 1,14 miljoen euro. Jawel u leest het goed, Ronaldo verdient bij United zo’n 500.000 euro per week.

Ronaldo heeft in Manchester nog een contract tot juni 2023, maar het is zo goed als uitgesloten dat hij nog in actie komt voor de club.

Interview idee van Ronaldo zelf

Intussen heeft interviewer Piers Morgan onthuld dat het idee van het interview, waarvan enkele explosieve passages zondag werden gelost maar dat woensdag integraal openbaar zal worden, van Ronaldo kwam. “Ik heb het hem niet gevraagd, hij benaderde mij. Hij speelt al een tijdje met het idee. Door het WK is er nu een maand om zijn woorden te laten doorsijpelen.”