“Baas CIA praat in Ankara met Russische ambtsgenoot over kernwapens”

Burns ontmoet maandag in het Turkse Ankara de directeur van de Russische buitenlandse inlichtingendienst, Sergej Narysjkin. Volgens een woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad van het Witte Huis moet de CIA-directeur Narysjkin waarschuwen voor de gevolgen “van het gebruik van kernwapens door Rusland en de risico’s van escalatie voor de strategische stabiliteit”.

Ook spreken de twee over “onterecht vastgehouden Amerikaanse burgers”, bericht de Amerikaanse nieuwszender CNN. Die meldt ook dat de woordvoerder benadrukte dat Burns “geen enkele onderhandeling” voert.

Oekraïne was op voorhand op de hoogte gebracht over de trip van Burns. De woordvoerder verwees daarvoor naar “een fundamenteel principe”. “Niets over Oekraïne zonder Oekraïne”, klonk het.

Eerder op de dag wilde het Kremlin na een bericht in de Russische krant Kommersant “bevestigen noch ontkennen” dat er in Turkije gesprekken plaatsvinden met een Amerikaanse delegatie.