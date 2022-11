NAVO-baas waarschuwt voor moeilijke maanden in Oekraïne: “Rusland toont extreme brutaliteit en is bereid om grote verliezen te dragen”

Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, waarschuwt dat de komende maanden voor Oekraïne moeilijk zullen zijn. “Het is het doel van Poetin om Oekraïne deze winter koud en donker te houden”, zei hij maandag tijdens een persconferentie in Den Haag, na gesprek met de Nederlandse overheid.

De NAVO-baas omschreef de Russische terugtrekking uit Cherson als een bewijs van “de ongelofelijke moed van de Oekraïense strijdkrachten”. “Maar het toont ook het belang aan van onze volgehouden steun voor Oekraïne”, aldus Stoltenberg.

Hij waarschuwde om Rusland niet te onderschatten. “De Russische strijdkrachten hebben nog steeds grote capaciteiten en een groot aantal troepen. En Rusland heeft aangetoond bereid te zijn grote verliezen te dragen. Ze hebben ook extreme brutaliteit getoond.”

Cherson was de eerste grote stad en de enige regionale hoofdstad die door de Russen werd ingenomen na de start van de invasie eind februari. De terugtrekking is dan ook een tegenslag voor de Russische president Vladimir Poetin, die het volledige gebied in september nog had geclaimd als Russisch grondgebied na internationaal veroordeelde schijnreferenda.

© REUTERS

Stoltenberg ontmoette de Nederlandse ministers Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken en Kajsa Ollongren van Defensie. Ze spraken over de Nederlandse bijdrage tot de NAVO en de oorlog in Oekraïne. “De winter komt eraan... We moeten op koers blijven”, aldus Ollongren. “Als Rusland morgen stopt met vechten, zal er geen oorlog meer zijn. Als Oekraïne stopt met strijden, zal er geen Oekraïne meer zijn.”

De secretaris-generaal van het bondgenootschap benadrukte nog dat enkel Oekraïne kan beslissen over mogelijke onderhandelingen met Rusland. “Enkel Oekraïne beslist wat voor hen aanvaardbare voorwaarden zijn”, aldus Stoltenberg.