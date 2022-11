Duitse verdediger Antonio Rüdiger helpt met WK-premie kinderen in Sierra Leone

De Duitse international Antonio Rüdiger steunt met een deel van zijn WK-premie elf kinderen in Sierra Leone. De 29-jarige verdediger van Real Madrid financiert in samenwerking met de hulporganisatie ‘BigShoe’ behandelingen voor patiënten uit de provinciestad Lunsar, van wie de meesten aan aangeboren klompvoeten lijden, aldus een persbericht van de organisatie.

“In Duitsland heb ik de kansen gekregen die veel mensen in Sierra Leone, het thuisland van mijn moeder, worden ontzegd”, zegt Rüdiger in de verklaring. Hij meldt verder “de bevoorrechte situatie waarin ik me bevind” te waarderen. “Hier helpen is voor mij een erezaak.”

In het komende jaar wil Rüdiger de ‘Antonio Rüdiger for Sierra Leone Foundation’ officieel lanceren.