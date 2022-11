Cryptohouders halen voor miljarden dollars van beurzen na FTX-affaire

In de voorbije week haalden gebruikers voor 3,7 miljard dollar aan bitcoins uit cryptobeurzen wereldwijd en voor 2,5 miljard aan ethers, de twee grootste munten. Daarnaast trokken ze ook voor 2 miljard dollars aan de grootste stablecoins - cryptomunten waarvan de koers stabiel blijft - terug.

De stormloop van mensen om hun cryptomunten veilig te stellen volgt op de instorting van cryptobeurs FTX, een van de bekendste platformen voor de uitwisseling van cryptovaluta met hoofdkantoor op de Bahama’s. De teloorgang doet opnieuw zorgen rijzen over de losse manier waarop cryptobedrijven worden gereguleerd en welke veiligheidsmaatregelen er zijn om toezicht te houden op de activa van klanten.

De saga rond FTX ging op zondag 6 november van start, nadat de Chinees-Canadese miljardair Changpeng Zhao, de oprichter van de grootste cryptobeurs Binance, vragen had gesteld over de financiële positie van FTX. Dat leidde tot paniek bij cryptobeleggers, waardoor in vier dagen tijd 430 miljoen dollar aan bitcoin verdween van FTX. Binance stelde vervolgens een overname voor, maar trok zich uiteindelijk terug na een audit, wat niet hielp om het vertrouwen in FTX te herstellen. De onzekerheid deed de koersen van diverse cyrptomunten tuimelen.

FTX-topman Sam Bankman-Fried maakte donderdag bekend dat het cryptoplatform het faillissement had aangevraagd en nam ontslag. In Amerikaanse media doken ook berichten op dat FTX met geld van klanten voor 10 miljard dollar aan leningen had toegekend aan het eigen investeringsbedrijf Alameda Research. Bankman-Fried zou zaterdag verhoord zijn door de autoriteiten op de Bahama’s.