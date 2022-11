De gelukkigste supporter van de Rode Duivels: Superfan Jordy scoort veel selfies met WK-gangers

De Rode Duivels zijn gearriveerd in Tubeke. Om 15 uur bliezen de WK-gangers verzamelen en ze werden opgewacht door een tiental erg enthousiaste fans die hun auto’s overrompelden De gelukkigste supporter van allemaal was echter Jordy Beckaert. Deze 30-jarige kerel met het syndroom van down scoorde de ene selfie na de andere.