Groot WK-dorp afgelast: “We hebben amper tickets verkocht, het leeft gewoon niét”

De organisatoren van het WK-dorp in de Mechelse Nekkerhal trekken er de stekker uit: er komt géén WK-dorp en geen groot scherm. “Het leeft niet, we hebben amper tickets verkocht”, zegt Kristof Schippers.

De plannen waren groots: de Nekkerhal in Mechelen zou op het komende WK het decor worden voor een gigantisch Fan Park. Supporters zouden de matchen er kunnen volgen op het grootste scherm van Vlaanderen. Zouden, want het evenement wordt afgelast.

“We trekken de stekker eruit”, zegt organisator Kristof Schippers van Rawberry Group. “Het WK leeft gewoon niet. De kans dat we uit de kosten geraken en genoeg volk zouden kunnen trekken, leek elke dag kleiner te worden. We hadden plaats voor 5.000 man. We hadden er op z’n minst 1.500 of 2.000 nodig om het rendabel te houden. Als je dan merkt dat je zo kort voor het WK nog geen 200 kaarten hebt verkocht, dan is het duidelijk.”

© Stijn Van de Sande

Wie een match wou volgen, betaalde daar 5 tot 9,5 euro voor. Die tickets zullen worden terugbetaald. “We zijn nu alle praktische zaken aan het afhandelen”, zegt Schippers. “Uiteraard betekent dit een serieuze financiële kater. We zullen een flinke annulatievergoeding moeten betalen aan de Nekkerhal. Toch denk ik dat dit financiële verlies nog kleiner zal zijn dan als we het toch hadden laten doorgaan.”

De annulatie van het evenement in Mechelen is het zoveelste teken dat de WK-koorts voorlopig maar niet wil aanwakkeren. Ook het WK-fanpark in het Kempische Weelde werd al geschrapt omdat er amper tickets werden verkocht.

“Alles wat kan tegenzitten aan dit WK, zit ook tegen”, zegt Schippers. “De datum ligt niet goed, zo in de herfst. Het wordt donkerder en kouder, dat is iets totaal anders dan op andere WK’s in de zomer. Sponsors zijn ook totaal niet happig om mee te doen door het imago van Qatar. Dat maakte het allemaal heel moeilijk. Te moeilijk, is nu gebleken.”

De organisatoren willen in 2024 wél weer een WK-dorp organiseren, voor het EK in Duitsland. “Dat is weer in de zomer. Dan zullen er weer meer supporters zijn, meer zon en meer positieve vibes”, zegt Schippers.