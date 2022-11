Manchester United wil pas reageren op fel interview Cristiano Ronaldo als “alle feiten” gekend zijn

Manchester United zal wachten met een reactie op de negatieve verklaringen van Cristiano Ronaldo tot “alle feiten zijn vastgesteld”. Dat heeft de Engelse grootmacht maandag in een korte mededeling gemeld.

“Onze focus blijft op de voorbereiding op de tweede seizoenshelft en het doorgaan met het opbouwen van geloof en samenhorigheid door de spelers, manager, staf en fans”, klinkt het bij de huidige nummer 5 van Engeland in een eerste reactie.

Cristiano Ronaldo haalde in een interview op televisie fel uit naar Erik ten Hag, zijn trainer bij Manchester United. De Portugese aanvaller zei in het programma Piers Morgan Uncensored onder meer zich verraden te voelen door de Engelse topclub.

Het volledige interview met Ronaldo wordt pas later in de week uitgezonden op TalkTV, maar The Sun pakte zondag al uit met het gesprek.