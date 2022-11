Eden Hazard over status bij Rode Duivels op eerste persbabbel voor WK: “Misschien verdient Trossard het meer dan ik”

Er zijn er die vinden dat Eden Hazard (31) altijd in de basis moet staan in Qatar. Anderen menen dat hij een bankzitter moet zijn. De aanvoerder snapt het debat en de twijfels, maar is vol vertrouwen: “Ik ben niet ineens een slechte voetballer geworden.”

We zijn één dag voor de afreis van de Rode Duivels en de pers naar het Midden-Oosten, en dat had best wat impact op de opkomst in Tubeke. Het auditorium liep niet vol met journalisten – velen moesten hun valiezen maken of genoten van de laatste momenten met de familie -, ondanks de zeer boeiende spreker: Eden Hazard zat vooraan.

De aanvaller zat de laatste maanden in een moeilijke periode. Bij Real kwam hij niet of nauwelijks van de bank, wat maakt dat zijn basisplaats bij de nationale ploeg ter discussie staat. “Mocht ik de bondscoach zijn, dan zou ik mezelf opstellen”, aldus een ontspannen Hazard. “Wat dacht je nu zelf? Misschien verdient Leandro Trossard het meer dan ik, maar ik ga alles geven om zo veel mogelijk te spelen. Ik kan nog veel bijbrengen, ik ben niet ineens een slechte voetballer geworden. Er zijn twijfels, dat snap ik. Het is aan mij om die scepsis weg te werken, ook al mis ik ritme, maar er is nog een oefenmatch en veel trainingen.”

© BELGA

“De situatie bij Real Madrid is complex”, vervolgde Hazard. “Ik zou meer willen spelen, dat is logisch. Of ik straks wil vertrekken bij Real? Ik niet, maar het hangt misschien niet alleen van mij af. Ik wil niet vertrekken, dat is een duidelijk antwoord.”

Hazard gaat met ambitie naar Qatar. “We willen zo ver mogelijk geraken, het is misschien onze laatste kans. Mogelijk wordt het mijn laatste grote toernooi. Ik weet niet of het zo zal zijn, maar het kan wel. Het is niet evident om die aaneenschakeling aan matchen te verteren. Ik denk nog niet aan het EK of het WK binnen vier jaar.”