Twee twintigers in geparkeerde auto neergeschoten in Schaarbeek

In Schaarbeek zijn zondag twee mensen gewond geraakt bij een schietincident. De slachtoffers werden neergeschoten toen ze in een geparkeerde wagen zaten.

“De feiten speelden zich aan aan het Lehonplein in Schaarbeek”, zegt Stefan Vandevelde van het Brusselse parket. “De twee slachtoffers, 20 en 22 jaar oud, zaten daar in een geparkeerde auto toen ze werden beschoten. Ze werden voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Het eerste slachtoffer is in het ziekenhuis moeten blijven voor observatie. Het tweede slachtoffer heeft na verzorging het ziekenhuis mogen verlaten.”

Het parket heeft een ballistisch deskundige en een wetsgeneesheer aangesteld. “Het onderzoek is lopende om de exacte omstandigheden van het voorval te achterhalen. In het belang van het onderzoek zal het parket hier niet verder over communiceren”, luidt het bij het parket.