Koning Charles viert 74e verjaardag met een nieuwe functie

Koning Charles III poserend voor een van de oudste bomen in het park. — © AP

Op zijn 74e verjaardag heeft Koning Charles III er nog een nieuwe functie bijgekregen. 70 jaar nadat zijn vader Prins Philip de rol kreeg toebedeeld, is Charles officieel benoemd tot Ranger van Windsor Great Park, het park dat voor Windsor Castle ligt. Daarmee krijgt hij een overschouwende rol in het dagelijkse beheer van een van de oudste parken van het land.

Gilles Liesenborghs Bron: The Sun

Charles viert vandaag zijn eerste verjaardag als koning. Buiten een speciale wisseling van de wacht voor Buckingham Palace en enkele saluerende geweerschoten houdt hij zijn verjaardagsfeest in gesloten kring. Al kreeg hij wel al een mooi publiek cadeau: de functie van Park Ranger in het Windsor Great Park.

De functie bestaat eruit toezicht te houden over het koninklijk park van Windsor, maar is toch vooral symbolisch. De geschiedenis van de rol gaat namelijk ver terug, tot 1559 om precies te zijn. Toen werd Sir Henry Neville benoemd tot allereerste Ranger van het park door de toenmalige koninging Elizabeth I. Sindsdien beoefenden heel wat leden van de koninklijke familie de functie. Charles volgt zijn vader op, die in 1952 werd aangesteld.