Charleroi betreurt wangedrag van eigen fans en belooft “zowel collectieve als individuele sancties”

Voetbalclub Charleroi heeft maandag voor het eerst gereageerd op de heisa tijdens de wedstrijd tegen KV Mechelen. De club betreurt de uitlatingen van de ontevreden supporters en zal een aantal onder hen ook sancties opleggen, klinkt het maandag in een communiqué.

“Sporting Charleroi heeft de tijd genomen om na te denken over de ongehoorde gebeurtenissen van zaterdag, die een club beroofden van een mogelijk cruciale overwinning in de Europese play-offs race”, steekt de directie van wal. De club begrijpt de ontevredenheid bij de supporters na de mindere resultaten en de uitschakeling in de Beker van België, maar benadrukt dat niets het gebruikte geweld rechtvaardigt.

De club is intussen ook het gesprek aangegaan met verschillende actoren, “om tekortkomingen”, zoals regels voor wedstrijdonderbrekingen en identificatie van onruststokers, op te helderen. “Ondertussen zullen aan bepaalde groepen supporters collectieve sancties worden opgelegd, terwijl, afhankelijk van de lopende identificaties, ook bepaalde individuele maatregelen zullen worden afgekondigd, zoals een stadionverbod”, klinkt het verder.

Charleroi herinnert er verder aan dat het al zijn supporters meer dan ooit nodig heeft en dat er betere dagen in het vooruitzicht zijn. “Mambourg moet weer de gevreesde heksenketel worden voor tegenstanders, niet voor eigen spelers of fans”, eindigt de club.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De wedstrijd tussen Charleroi en KV Mechelen werd zaterdag in de 67e minuut bij 1-0 definitief gestaakt nadat supporters van de thuisploeg het veld een derde keer met vuurwerk bekogelden. In de eerste helft was de partij al twee keer stopgezet na wangedrag door de supporters. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden heeft vandaag/maandag een verstrengde voetbalwet voorgesteld, waarbij meer wordt ingezet op pakkans, strengere straffen en dito toegangscontrole.