Milde sharia? Talibanleider eist strikte naleving waardoor wrede straffen weer mogelijk zijn

De hoogste leider van Afghanistan Haibatullah Akhundzada heeft rechters bevolen om de islamitische shariawetgeving strikt toe te passen. Daardoor zijn openbare executies, stenigingen, geselingen en amputaties weer mogelijk. Bij de machtsovername in augustus vorig jaar hadden de Afghaanse leiders beloofd een ‘menselijke sharia’ in te voeren.

Het bevel van Akhundzada werd zondag de wereld ingestuurd via onder meer Twitter. De Afghaanse leider had kort voordien een groep rechters ontmoet, schrijft de Britse krant The Guardian. Hij werd sinds de machtsovername niet meer in het openbaar gefilmd of gefotografeerd en regeert via decreet vanuit Kandahar.

Met zijn oekaze breekt de geheimzinnige Talibanleider de belofte om in Afghanistan een mildere versie van de shariawetgeving te doen gelden. Een verrassing is dat niet. Sinds de beweging weer aan de macht is, worden stapsgewijs rechten en vrijheden van Afghaanse burgers ingeperkt. Op sociale media duiken al regelmatig beelden op van Talibanstrijders die mensen, beschuldigd van verschillende strafbare feiten, geselen.

Vooral Afghaanse vrouwen zagen de afgelopen 15 maanden hun moeizaam verworven rechten verdampen. In toenemende mate worden vrouwen uit het openbare leven weggedrukt. De meeste vrouwelijke overheidsfunctionarissen raakten hun baan kwijt of krijgen een hongerloon om thuis te blijven, vrouwen mogen niet meer zonder mannelijk familielid reizen en buitenshuis moeten zij zich met een burqa of hijab bedekken. De afgelopen week hebben de Taliban vrouwen ook de toegang tot parken, kermissen, sportscholen en openbare zwembaden en badhuizen ontzegd. (agg)