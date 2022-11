Ibrahim Salah zet zijn naam eindelijk op het scorebord bij AA Gent: “Nu vooral niet verslappen”

Minzaam en plichtsbewust. Zo kun je Ibrahim Salah misschien nog wel het best omschrijven. De Brusselaar die in Gent onderdak vond, schrijft een heus voetbalsprookje. Toch komt ook het succes van Salah niet uit de lucht vallen. “De coach geeft me ontzettend veel vertrouwen en ik word ook thuis heel goed omringd. Maar onderschat ook de rol van ervaren spelers zoals Sven Kums en Vadis Odjidja niet. Ik heb een heel team rondom mij dat me enorm steunt. Het is fijn te weten dat ik op hen kan rekenen als ik eens balverlies lijd.”

De voorbije weken scoorde Salah al flink wat goede punten bij zijn coach, maar een doelpuntje prikken lukte hem nog niet. Zondagavond, na exact 540 officiële wedstrijdminuten in het eerste elftal van de Buffalo’s, was het eindelijk raak. “Ik wilde vooral graag vieren met mijn familie. Zij zaten in de tribune, hè”, verraadt Salah toch ook wat emotie. “Mijn gsm slaat trouwens weer tilt van alle berichtjes die ik ontving, maar ik kan die onmogelijk allemaal beantwoorden. Het zijn er veel te veel.”

“Weet je, mijn twee grote broers waren toevallig hier en zij hebben me al van kleins af aan gesteund. Deze goals wil ik dan ook aan hen opdragen. Scoren met links? Ik train vaak met Danijel Milicevic op zulke situaties. Ik neem die bal goed aan en raak hem ideaal. Heerlijk.” Het tweede doelpunt van Salah in de hoogste voetbalklasse liet bovendien niet lang op zich wachten.

31 minuten na zijn eerste doelpunt, volgde een tweede exemplaar. Niet zo frivool als het eerste maar niet minder fijn voor speler en familie. “Met dank aan het prachtige voorbereidende werk van Alessio Castro-Montes”, vergat Salah allesbehalve zijn ploegmakker en aangever in de bloemetjes te zetten. “Dat is grote klasse hoe Alessio me aanspeelt. Eén blik volstond. Ik moest niet eens mijn hand opsteken en hij gaf de bal zonder aarzelen aan mij. Dat is zo typisch voor hem. Zijn passing is fenomenaal.”

“Het is wel nog niet gedaan, hè. Het is prachtig dat ik hier mijn eerste doelpunten maak, maar ik mag nu vooral niet verslappen. Na de WK-break volgen er alweer zeer belangrijke duels”, klonk Salah als een doorgewinterde prof.

Moeilijke terugronde

Toch staat er de 21-jarige Brusselaar deze week een nieuwe ervaring te wachten. Salah mag zich immers melden bij de Marokkaanse U23-selectie die twee oefeninterlands zal afwerken tegen Egypte. “Ik moet gefocust blijven en hard blijven werken. We zullen om de drie dagen een partij afwerken. De stage kadert ook in de kwalificatie voor de Afrika Cup en de Olympische Spelen in Parijs. Het is dus zaak om fris en blessurevrij te blijven.”

“Ik wil nu vooral genoeg aandacht blijven besteden aan slapen, eten en trainen. Een profleven, hè. Als ik terugkeer bij Gent, zullen we meteen weer bij de les moeten zijn. Onze start van de terugronde kondigt zich heel moeilijk aan. We willen dit seizoen echter heel graag in de top vier eindigen, dat wordt niet makkelijk. Onze coach heeft ons dat ook al duidelijk gemaakt, maar we willen knokken voor deze club en haar fans. Daarom zullen we ook vol aan de bak moeten op de stage in Oliva, dat worden inderdaad lange dagen. Ik ben jong en voel me er klaar voor. Ik speel graag op links, ik deed dat vroeger vaak. Met mijn snelheid en passeerbeweging voel ik me daar als een vis in het water.”