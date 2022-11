Conner Rousseau is jarig en viert dat met lancering van eigen YouTube-kanaal: “Anti-establishment, terwijl hij zelf establishment is”

Hij is sinds afgelopen weekend 30 geworden en trakteert zichzelf op een eigen YouTube-kanaal. Vooruit-voorzitter Conner Rousseau zet zo zijn zoektocht naar een nieuw en jong publiek voor de Vlaamse socialisten voort. In een atypische en ook vaak apolitieke stijl. “Anti-establishment, terwijl hij zelf establishment is”, zegt Fons Van Dyck, expert in politieke marketing.