Duitse staat neemt dochteronderneming Gazprom over

De Duitse staat heeft Securing Energy for Europe (SEFE), de Duitse dochteronderneming van de Russische aardgasbedrijf Gazprom, genationaliseerd. Met deze stap wil Duitsland het faillissement van het bedrijf, dat als sinds april met een enorme schuldenlast kampt, tegengaan en de gaslevering in het land verzekeren.

In een verklaring maandag rechtvaardigde het Duitse ministerie van Economische Zaken de stap door te verwijzen naar een dreigend faillissement van SEFE, waarvan het zei dat het de veiligheid van de gasvoorziening in Duitsland in gevaar zou brengen.

“Om dit gevaar af te wenden en de operationele activiteiten van SEFE in stand te houden, wordt nu de eigendomsoverdracht doorgevoerd en is het bedrijf gestabiliseerd”, klinkt het.

Berlijn nationaliseert zo voor de tweede keer in een paar maanden tijd een toonaangevende energiegroep, nadat het het Duitse Uniper al gered heeft. Uniper was in de problemen gekomen door de ban op Russisch aardgas.

“Ondoorzichtige verkoop”

Het ministerie benadrukte dat het voormalige Gazprom Germania GmbH een sleutelbedrijf is voor de energievoorziening in Duitsland. Het staat sinds april onder het beheer van het Federaal Netwerkagentschap. Volgens het ministerie ging hieraan een “ondoorzichtige verkoop” vooraf van het bedrijf aan een ander Russisch bedrijf en hun poging om het bedrijf te liquideren. “De eigendomsstructuur is nog steeds onduidelijk”, klinkt het maandag.

Met de maandag bevolen kapitaalvermindering verliest de vorige aandeelhouder van het bedrijf zijn positie als aandeelhouder. De kapitaalvermindering is gekoppeld aan een vergoeding op basis van de marktwaarde van de SEFE-aandelen. Tegelijkertijd voert Berlijn een kapitaalverhoging door. Hiervoor werd een holdingmaatschappij opgericht die uitsluitend eigendom is van de federale overheid. Het brengt geleidelijk vers aandelenkapitaal binnen, in totaal 225,6 miljoen euro.

De Europese Commissie had zaterdag al ingestemd met de verstrekking van het nieuwe aandelenkapitaal op grond van de staatssteunwet.