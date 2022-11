Wout Faes is dolblij met WK-selectie en verzekert: “Ik kan op alle posities achteraan spelen”

Wout Faes is één van de jonge wolven in de Duivelse defensie. De aanwinst van Leicester werd afgezet door zijn vrouw in Tubeke. “Ik ben al eens een maand weggeweest met de Belgische U17 en weet dus wat zo’n tornooi inhoudt”, aldus Faes. “Echt emotioneel was het afscheid niet, maar mijn familie was heel blij voor mij. Uiteraard had ik twijfels vooraf of ik erbij zou zijn. Bij mijn vorige selecties bij de Duivels speelde ik weinig, hé.”

De verdediger verdient zijn WK-selectie vooral aan zijn prestaties bij Leicester de jongste maanden. “Het was een belangrijke stap naar de Premier League. Na twee jaar bij Reims was ik daar ook klaar voor. De intensiteit ligt er hoger, zelfs op training. Ook daar wordt altijd 100 procent in duel gegaan. Oké, toen ik arriveerde stond Leicester laatste, maar je merkte direct dat de kwaliteit er was om beter te doen. We hebben nu defensieve stabiliteit gevonden en het feit dat ik meteen in de basis stond, sprak in mijn voordeel. Het is leuk dat ik daar al geliefd ben bij de fans en dat ze al een supporterslied voor me lanceerden. De bondscoach zei me overigens ook al dat ik vooruitgang boekte in Engeland. Mijn matchen in de Premier League vallen natuurlijk ook meer op dan die in Frankrijk.”

De vraag is of Faes in Qatar al de concurrentie met Alderweireld kan aangaan. Martinez ziet hem als een centrale pion in de defensie. “De bondscoach selecteerde de jonge spelers ook om de Next Generation voor te bereiden”, besluit Faes. “Het is belangrijk dat we ook zo’n toernooi meemaken. Volgens mij heb ik het voordeel dat ik op elke positie in de defensie uit de voeten kan. Oké, de Duivels zullen altijd wel met een driemansdefensie aantreden. Dat zit al jaren in de automatismen, maar bij Leicester schakelen we in balbezit ook naar een driemansdefensie en daar sta ik dan links. Ik ben flexibel.” (jug)