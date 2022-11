Indiase man die vriendin in 35 stukken hakte verraden door camerabeelden: “Haalde inspiratie bij ‘Dexter’”

De politie in India heeft een man gearresteerd die zijn partner zou hebben gewurgd en haar lichaam in 35 stukken zou hebben gehakt. Vervolgens vervoerde hij stukken van het lichaam gedurende twee weken midden in de nacht naar een bos bij de hoofdstad New Delhi, om het daar te begraven. Dat meldt het Indiase persbureau IANS maandag, onder verwijzing naar de politie.