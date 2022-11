Emotioneel afscheid voor Issame Charaï bij OH Leuven: “Marc Brys heeft altijd gezegd dat ik hoofdcoach moest worden”

OH Leuven is zijn T2 kwijt, Marc Brys de man die tien jaar lang zijn rechterhand was. Issame Charaï (40) verlaat Leuven voor Marokko, waar hij bondscoach van de U23 wordt. Bij zijn afscheid vrijdag aan Den Dreef liepen de emoties hoog op en vloeiden er zelfs tranen. “Dit moet ik even verwerken, want ik heb met Issame bijna mijn bed gedeeld”, zegt Brys.

Een mooier afscheidscadeau had hij niet kunnen krijgen. OH Leuven won met 5-0 van Seraing in de laatste wedstrijd van Issame Charaï als T2. “De perfecte avond”, noemde hij het zelf. De man die tien jaar lang de steun en toeverlaat van Marc Brys was – bij zowel Al-Faisaly, Beerschot Wilrijk, STVV als OHL – vertrekt allesbehalve in onmin in Leuven. Alleen is er een aanbieding op zijn pad gekomen die hij niet kon laten liggen, met dank aan Chris Van Puyvelde, de Belgische technisch directeur van de Marokkaanse voetbalbond. Op zijn 40ste is dit voor Charaï het ideale moment om de sprong te wagen naar het hoofdtrainerschap.

“Zoiets komt op je af, dat plan je niet”, zegt Charaï over zijn transfer. “Het is meer dan tien jaar geleden begonnen in het verre Saudi-Arabië. We hebben veel avonturen samen beleefd en Marc is niet zomaar een collega, maar een vriend voor het leven. Hij heeft me enorm veel bijgebracht en al van in het eerste jaar gezegd dat ik hoofdcoach moest worden. Hij heeft mijn persoonlijke ambities nooit als een bedreiging gezien, maar net aangemoedigd.”

Een coach die nog ergens onder contract ligt en elders een aanbieding krijgt, komt altijd in een wat lastig parket, maar Charaï deed er de voorbije weken alles aan om het correct te spelen. “Van zodra er een contractvoorstel kwam, heb ik na mijn vrouw de coach als eerste ingelicht. Zijn reactie was fantastisch, want hij heef mij direct gezegd dat ik het absoluut moest doen. Ik had gehoopt dat Bart dit ook gezien zou hebben.” Bart Van Lancker, de vaste conditietrainer van Team Brys, verloor vorig jaar de strijd tegen kanker.

Aderlating

Brys gunt zijn vaste rechterhand het nieuwe avontuur. “Ik ben niet alleen maar blij voor hem, maar vooral fier”, klinkt het. Al is en blijft het vertrek natuurlijk wel een aderlating. “Dit moet ik eerst even verwerken, want Issame is iemand met wie ik bijna mijn bed heb gedeeld”, aldus Brys, terwijl hij duidelijk tegen de tranen vocht. “We moeten onze tijd nemen, maar uiteraard gaan we voor een vervanger zorgen.” Door de WK-break is daar nu vijf weken de tijd voor. Momenteel blijven nog over: assistent Joachim Mununga en keeperstrainer Bram Verbist.

Dat Charaï graag gezien was bij zijn spelers, was er vrijdag op zijn afscheidsfeestje duidelijk aan te zien. Aanvoerder Mathieu Maertens bevestigt. “Het is iemand die er altijd voor gaat en het maximum uit de speler haalt”, vertelt hij. “Hij komt ook altijd met sterke oefenvormen. Daar hebben we in wedstrijden vaak gebruik van gemaakt, ook tegen Seraing. Chapeau voor zijn parcours, want iedereen binnen onze ploeg heeft veel van hem opgepikt. We wensen hem alle succes bij zijn nieuwe uitdaging. Het nieuws kwam wel als een verrassing voor ons, maar dat is voetbal.”

OHL trekt als achtste de competitiestop in, precies binnen de vooropgestelde doelstelling. Voor Nieuwjaar volgt nog een bekerwedstrijd thuis tegen Kortrijk en een competitiewedstrijd op bezoek bij Club Brugge.