Rode Duivels met amper tien veldspelers op eerste training, Thomas Meunier gaat met opvallend masker naar WK na jukbeenbreuk

De Rode Duivels hebben voor het eerst getraind in aanloop naar het WK in Qatar. Maandagavond stond de enige (gesloten) training op Belgische bodem op het programma en amper tien veldspelers tekenden present.

Om 15 uur verzamelde de Belgische selectie in Tubeke, om 17 uur stond de training op het programma. Iedereen was present, maar er trokken slechts tien veldspelers hun voetbalschoenen aan. Op een video die de Belgische voetbalbond deelde herkennen we Michy Batshuayi, Charles De Ketelaere, Eden Hazard, Jérémy Doku, Amadou Onana, Youri Tielemans, Arthur Theate, Wout Faes, Timothy Castagne en Thomas Meunier. Die laatste trainde met een speciaal gezichtsmasker na zijn jukbeenbreuk, maar lijkt dus wel op tijd fit te raken.

LEES OOK. Dankzij dit Duitse gezichtsmasker staat Thomas Meunier straks toch op het WK in Qatar

Vooral spelers die zondag nog in actie kwamen met hun club werden nog gespaard. Vermoedelijk trainden zij binnen. Romelu Lukaku speelde uiteraard niet meer met zijn club dit weekend, maar is nog niet klaar voor groepstrainingen. Ook onder meer Yannick Carrasco zou nog licht geblesseerd zijn. Een volledige medische update wordt later verwacht.

Dinsdag stappen de Rode Duivels op het vliegtuig richting het Midden-Oosten. Eerst vliegen ze naar Koeweit, waar er vrijdagavond een oefenwedstrijd tegen Egypte op het programma staat. Daarna gaan de Belgen naar het WK in Qatar. De eerste groepswedstrijd is volgende week woensdag (23 november) tegen Canada.