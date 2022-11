Het tussentijdse rapport van Cercle Brugge: trainers en spelers kunnen zonder buizen met vakantie

Cercle Brugge sloot de heenronde af als negende en staat puik nog net in de linkerkolom. Doelstelling bereikt dus. Koning Eenoog in het land der blinden? Neen, dat nu ook weer niet, maar op Genk, Union en Westerlo na zijn er in de huidige Jupiler Pro League niet zoveel clubs die er in slaagden om de targets te halen. Nog twee dagen zweten op de medische testen en dan kunnen de trainers en spelers van Cercle met een goed rapport met vakantie tot 27 november.