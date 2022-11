Politietop reageert na steekpartij Schaarbeek: “Is regelgeving voldoende om complexe toestanden aan te pakken?”

De Geïntegreerde Politie - het geheel van lokale politie en federale politie - reageert in een korte mededeling op het verslag dat de Brusselse procureur-generaal Johan Delmulle maakte over een gebrek aan communicatie tussen de politie en het ziekenhuis waar de verdachte de voormiddag vóór de steekpartij in Schaarbeek waarbij één agent gedood werd en een andere gewond raakte, kortstondig verbleef. Is de huidige regelgeving voldoende, vraagt de politietop zich af.

Uit het rapport zou blijken dat de politie en het ziekenhuis elkaar nauwelijks hebben geïnformeerd over wat er die voormiddag gebeurd is en met wie ze te maken hadden. In zijn nota concludeert de procureur-generaal dat de magistraat van dienst de melding voldoende ernstig nam en de juiste beslissingen heeft genomen.

Nicholas Paelinck, voorzitter van de Vaste Commissie van de Lokale Politie en van Marc De Mesmaeker, commissaris-generaal van de Federale Politie, reageren samen op het uitgelekte rapport. “Als Geïntegreerde Politie betuigen we nogmaals ons diep medeleven aan de nabestaanden van Thomas en drukken we de innige wens uit dat deze dagen van rouw en afscheid in sereniteit kunnen verlopen. Onze steunbetuigingen richten we ook opnieuw aan Jason en zijn familie”, klinkt het.

Beide topmannen menen, met de informatie waarover ze maandag beschikken, dat de politie optrad binnen de grenzen van wat ze in dit geval mocht of niet mocht doen. “De vraag blijft open of een beslissing tot een meer dwingende afhandeling echt niet mogelijk zou zijn geweest”; klinkt het. “Verifiëren of een regelgeving correct werd nageleefd door al de betrokken actoren, is één. De vraag of die regelgeving op zich voldoende mogelijkheden biedt om met dergelijke complexe toestanden om te gaan, is twee.”

Ook bij de Geïntegreerde Politie worden vragen gesteld over hoe de feiten konden gebeuren. “Het lopende onderzoek zal daar duidelijkheid over moeten brengen, in het licht van de chronologie van de feiten, de bestaande regelgeving en interpretaties en inschattingen. De Geïntegreerde Politie zal haar volle medewerking verlenen om die vragen te helpen beantwoorden.”