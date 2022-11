Vincent Euvrard looft de fysieke prestatie van zijn ploeg tegen Lommel: “En dat met een dag minder rust na de beker”

De bekeruitschakeling van donderdag tegen KV Kortrijk was kennelijk allang vergeten toen RWDM zondagavond het veld opstapte. Tegen Lommel SK, dat in zijn voorbije vijf competitiewedstrijden slechts drie punten had gesprokkeld maar toch ook niet bepaald een staartploeg is, boekten de Molenbekenaars een straffe 5-0-zege.

“Ik ben blij met de energie die we getoond hebben van het begin tot het einde. Dat was wel belangrijk, want Lommel heeft natuurlijk een dag langer mogen rusten na zijn bekerwedstrijd”, was trainer Vincent Euvrard na afloop tevreden. “Drie dagen na een midweekwedstrijd deze prestatie op de mat brengen – met hoge pressing, goed voetbal en heel veel beweging – is heel positief.”

Euvrard wil het evenwel niet per definitie de strafste prestatie van het seizoen noemen. “Wat we hier tegen Jong Genk presteerden was ook heel sterk, maar dat vergeet iedereen omdat we toen uiteindelijk maar gelijkspeelden. Nu spreekt iedereen over onze 5-0-zege tegen Lommel, maar als je bedenkt dat we tegen Jong Genk 29 keer op doel schoten en zij slechts vijf keer... Voor hetzelfde geld had je dan ook zo’n uitslag gekregen”, nuanceert de 40-jarige oefenmeester. “Ik denk ook aan de 3-1-zege tegen Beveren, na een wedstrijd waarin we na een halfuur rood slikten, maar tegen een sterke tegenstander toch nog zegevierden.”

Beveren, dat is komende zaterdag opnieuw de tegenstander van RWDM. Beide clubs staan samen aan de leiding met 27 punten, dus wie zaterdag wint, doet een uitstekende zaak. “Onze 5-0 was geen antwoord op hun 1-5-zege bij Lierse Kempenzonen vroeger op de dag. Wij kijken alleen naar ons eigen succes en de kwaliteit die we brengen. Hadden we nu maar met 1-0 gewonnen tegen Lommel, dan was het nog steeds met gelijke stand dat we naar Beveren afzakten.”

Hoeksteen van het succes

In de 84ste minuut had Euvrard een aangename verrassing in petto voor het thuispubliek: net als tegen Dender mocht Gilles Ruyssen in de slotfase nog even invallen. De 28-jarige centrale verdediger begon het seizoen nog als basisspeler, maar verloor begin dit seizoen zijn plek aan nieuwkomer Jake O’Brien.

“Het gaat niet over de kwaliteit die Gilles kan brengen. Hij kan altijd spelen, niet enkel bij een 4-0-voorsprong”, verdedigt Euvrard zijn routinier, die sinds 2018 de Molenbeekse kleuren draagt. “Maar kijk, als een wedstrijd gesloten is, breng je niemand koud in in de verdediging. Ik ben blij dat we hem nog tien minuten konden laten spelen. Jongens die op training alles geven en altijd klaarstaan wanneer ik ze nodig heb, zijn de hoeksteen van het succes.”