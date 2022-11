Dit is groep C op het WK: Messi op zoek naar zijn kers op de taart, 12 (!) spelers van 1 ploeg bij Saudi-Arabië en een coach die linken heeft met de maffia

Vergeet de Belgische competitie, het is tijd voor het WK voetbal. Zondag trappen Qatar en Ecuador het toernooi af, maar er zijn nog dertig landen die dit jaar meedingen naar de titel van wereldkampioen. Wij stellen ze allemaal voor. In dit artikel: de landen uit groep C.

ARGENTINIË

Dit moet u weten

De Argentijnen hebben al meer dan drie jaar niet meer verloren. De laatste nederlaag dateert van 3 juli 2019, de halve finale van de Copa America tegen Brazilië. Vorig jaar won Argentinië overigens die Copa America. Het vertrouwen zit goed, maar er zijn wel wat blessurezorgen. Sterkhouder Giovani Lo Celso is er niet bij. Voor Paulo Dybala wordt het een race tegen de klok om fit te zijn.

De bondscoach

Lionel Scaloni (44) nam over na het tegenvallende WK 2018, toen Argentinië er al in de 1/8ste finales uit ging. Na 49 wedstrijden als bondscoach heeft hij nog maar vier keer verloren. Scaloni maakte van Argentinië weer een hecht team.

De sterspeler

Lionel Messi (35) gaat naar zijn vijfde WK én hij verkeert in bloedvorm. Na een matig debuutseizoen bij Paris Saint-Germain lijkt hij weer helemaal de oude. Na 18 wedstrijden zit hij al aan 12 goals en 14 assists dit seizoen. Een wereldtitel zou de carrière van Messi helemaal af maken.

De Belgische link

Geen Belgisch bloed of (ex-)spelers van Belgische clubs in de Argentijnse selectie, maar Lautaro Martinez is wel een heel goeie vriend van onze nummer negen Romelu Lukaku. De twee vormden tussen 2019 en 2021 het dodelijkste spitsenduo in de Serie A. De bedoeling is om in 2023, als Lukaku helemaal fit is, weer samen te knallen bij Inter.

Motivator Messi © AFP Er kwam onlangs een Netflix-documentaire uit over de Copa America-winst van Argentinië. Daarin is onder meer te zien hoe Messi zijn ploegmaats met een indrukwekkende speech motiveert voor de finale tegen Brazilië.

SAUDI-ARABIË

Dit moet u weten

De Saudi-Arabiërs zijn er al voor de zesde keer bij op een WK, maar overleefden slechts één keer de groepsfase. In 1994 bereikten ze de 1/8ste finales. Ze wonnen verrassend de WK-kwalificatiegroep van onder meer Japan en Australië, maar in de laatste zeven interlands kwamen ze slechts twee keer tot scoren.

De bondscoach

Een vat vol ervaring is de Fransman Hervé Renard (54). Vooral in Afrika heeft hij een goede reputatie na Afrika Cup-winst met Zambia (2012) en Ivoorkust (2015). Was ook al bondscoach bij Angola en Marokko.

De sterspeler

Een echte ster heeft Saoedi-Arabië niet in zijn rangen, maar van de jonge spits Firas Al-Buraikan (22) wordt veel verwacht. Hij zit na acht competitiewedstrijden aan vier goals dit seizoen.

De Belgische link

Die hebben we héél ver moeten zoeken. Bondscoach Renard had de Belgische aanvaller Baptiste Guillaume onder zijn hoede bij Lille in 2015 en liet hem vaak spelen. Toen Renard ontslagen werd, zat het verhaal voor Guillaume – intussen 27 en tegenwoordig actief bij de Franse tweedeklasser Guingamp – er ook op.

’t Is plezant in eigen land Al-Hilal is hofleverancier van de nationale ploeg. Opmerkelijk: alle spelers in de selectie van Saudi-Arabië zijn actief in de vaderlandse competitie. Twaalf (!) spelers staan op de loonlijst van de topclub Al-Hilal Saudi FC.

MEXICO

Dit moet u weten

De Mexicanen zijn er bijna altijd bij op WK’s. Het is nu al hun zestiende deelname, al kwamen ze nooit verder dan de kwartfinales (in 1970 en 1986). De voorbije acht (!) WK’s sneuvelden ze telkens in de 1/8ste finales, toch opvallend. Na Canada was Mexico de beste ploeg in de voorbije WK-kwalificaties van Midden- en Noord-Amerika.

De bondscoach

Bij de naam van Gerardo Martino (59) zou nog wel een belletje moeten rinkelen. De Argentijn was in 2013-2014 hoofdcoach bij Barcelona en trainde vlak daarna de Argentijnse nationale ploeg. Sinds 2019 staat hij aan het roer bij Mexico.

De sterspeler

Niet Javier ‘Chicharito’ Hernández. De 34-jarige spits is er ondanks een prima seizoen bij LA Galaxy niet meer bij uit tactische overwegingen. Het grootste aanvallende gevaar zal van Napoli-winger Hirving Lozano moeten komen.

De Belgische link

Gerardo Arteaga (24) van RC Genk vecht om zijn plaatsje in de basiself op de linksback. Tussen de palen staat nog steeds Guilhermo Ochoa (37, ex-Standard), die al naar zijn vijfde WK trekt en het daar altijd goed doet.

Bondscoach fan van Argentinië © REUTERS Bondscoach Martino werkte zich onlangs in nesten bij de fans van Mexico toen hij een training oversloeg om een wedstrijd van zijn geboorteland Argentinië te bekijken. Hij lag bovendien voordien al onder vuur vanwege de tegenvallende resultaten en was van 2014 tot 2016 al eens trainer van zijn thuisland, dat hij in deze groepsfase overigens in de ogen kijkt met Mexico.

POLEN

Dit moet u weten

Na twee keer het WK gemist te hebben is Polen er nu voor de tweede keer op rij weer bij. In juni wonnen de Rode Duivels nog met 6-1 van Polen in de Nations League. Polen had barrages nodig om zich te kwalificeren voor het WK. Heel veel talent staat er na Robert Lewandowski en Piotr Zielinski niet in de rij.

De bondscoach

Czeslaw Michniewicz (52) staat pas sinds begin dit jaar aan het roer. Zijn eerste opdracht: Polen via de barrages tegen Zweden naar het WK loodsen. En dat lukte. Michniewicz is voor het eerst bondscoach. In het verleden trainde hij alleen nog maar Poolse clubs. In 2021 werd hij landskampioen met Legia Warschau.

De sterspeler

Uiteraard Robert Lewandowski. De 34-jarige spits gaat bij Barcelona gewoon verder op zijn elan en zit al aan 18 goals in 19 wedstrijden dit seizoen. De kapitein van Polen begint straks pas aan zijn tweede WK.

De Belgische link

Spelmaker Piotr Zielinski werd ooit nog “de nieuwe Kevin De Bruyne” genoemd. Tot zover de Belgische link.

Omstreden bondscoach © Oleksiewicz/PressFocus/Sipa USA Bondscoach Michniewicz is niet onomstreden in zijn thuisland. Daar zitten zijn vermeende banden met de Poolse voetbalmaffia en met Ryszard Forbrich, die in de gevangenis zit wegens grootschalige matchfixing, voor iets tussen.

