Dion De Neve zeldzaam lichtpuntje bij KV Kortrijk: “We komen er wel”

Custovic out, Storck in? Voorlopig zijn de gesprekken met een opvolger van de Bosnische T1 volop aan de gang. Dat het niet goed gaat met KV Kortrijk, staat als een paal boven water. Toch viel Dion De Neve (21) voor een tweede maal goed in. “Op RWDM maakte ik een goede rentree in het eerste elftal”, vertelde de jongeling. “Ik was blij met mijn prestatie in de beker, maar toch had ik geen basisplek verwacht tegen Gent. Die kwam er ook niet, maar dat was niet erg. Het bijzonderste is dat ik nu weer minuten kan maken in eerste klasse. Ik wil aan deze club bewijzen dat ze op mij kan rekenen. Spijtig genoeg komt er nu een WK-break aan. Ik maakte eindelijk eens wat minuten, nu is het gewoon aan mezelf om de komende weken hard te blijven werken zoals ik bezig was. Die minuten zullen in de terugronde dan sowieso weer volgen.”

Zesde rode kaart

KV Kortrijk blinkt samen met Standard uit in één statistiek: die van de meeste rode kaarten. In totaal kregen spelers van beide ploegen al zes keer een rood karton voor hun gezicht getoverd. Een groot probleem voor een staartploeg als KVK. “Opnieuw een rode kaart. Ja, dat is een probleem. Het valt ook op dat we veel rood krijgen in de eerste helft, dan is het automatisch moeilijk om nog wat te forceren in de tweede helft. Nu werd D’Haene van het veld gestuurd en dan kantelde de wedstrijd volledig. Gent profiteerde er meteen van en wij konden niet gepast reageren. Dat we altijd vroeg met tien komen te staan, helpt ons in de huidige situatie niet echt.”

Hoe moet het verder?

Gisteren stuurde KV Kortrijk zijn coach de laan uit. Na een teleurstellende 8 op 33 in de competitie moest Custovic zijn biezen pakken. “Iedere speler moet nu in de spiegel durven te kijken”, zei De Neve. “We moeten voor ons zelf uitmaken waar het precies fout loopt en die puntjes dan gaan verbeteren. We komen er wel, maar het heeft tijd nodig. Nu krijgen we een weekje rust en daarna zullen we weer vol aan de bak gaan met de terugronde in ons achterhoofd. Ik geloof dat het nog goed komt.”