Ikea wil dat Vlaams Belang gebruik merk en huisstijl voor nieuw immigratieplan stopzet

Ikea Belgium is niet blij dat het Vlaams Belang zijn merk en huisstijl gebruikt voor het plan van de partij voor een verstrenging van het migratiebeleid. De woonwarenhuisketen heeft de extreemrechtse partij gevraagd daar onmiddellijk mee te stoppen en bekijkt of eventuele verdere stappen nodig zijn, zo werd maandagavond vernomen bij een woordvoerster van Ikea Belgium.

Vlaams Belang stelde eerder op de dag een ‘Ikea-plan’ voor. Ikea staat daarbij voor Immigratie Kan Echt Anders, maar de naam van de meubelketen en het logo komen wel duidelijk in beeld. En dat zint het bedrijf niet. “We zijn ontdaan dat ons recht op ons merk en onze huisstijl geschonden worden”, luidt het. “Wij proberen een politiek neutrale positie in te nemen en willen niet dat ons merk wordt gebruikt op een manier die doet denken dat we ergens achter staan, terwijl dat niet zo is.”

Vlaams Belang haalde voor haar ‘Ikea-plan’ de mosterd in Zweden, waar een rechtse minderheidsregering aan de macht is met steun van de populistisch-rechtse Zweedse Democraten. Terwijl de groenen maandag een spreidingsplan voor asielzoekers voorstellen, wil Vlaams Belang net fors ingrijpen in de instroom. “Een spreidingsplan is niet de juiste oplossing”, vond partijvoorzitter Tom Van Grieken op een al langer geplande persconferentie. “We worden geconfronteerd met een dijkbreuk. Een spreidingsplan betekent dat we het water verdelen zodat iedereen evenveel water in de kelder heeft. Dat lost het probleem niet op.”

Voor die oplossing kijkt hij richting Zweden. De nieuwe regering wil daar de immigratieregels verstrengen. Vlaams Belang vertaalde een aantal van de plannen naar “vijftien bouwpakketten waarmee de regering onmiddellijk aan de slag kan gaan”, aldus Van Grieken. Een aantal van die maatregelen gaan minder ver dan wat de partij zelf voorstaat, maar ze zijn volgens de voorzitter wel direct uitvoerbaar.