Google betaalt boete van 390 miljoen dollar voor verzamelen locatiedata van gebruikers

Het gaat om het belangrijkste akkoord dat ooit gesloten werd met Amerikaanse staten over de bescherming van persoonsgegevens, aldus een persbericht van de procureur-generaal in New Jersey. Ook zijn collega in Michigan, Dana Nessel, noemt de boete historisch. “Het leeuwendeel van zijn inkomsten haalt Google uit de persoonsgegevens van wie de browser van het bedrijf gebruikt om te zoeken of wie de apps gebruikt. Het bereik dat het bedrijf online heeft, maakt het mogelijk om zich op consumenten te richten zonder hun medeweten of toelating.

De aanleiding tot de zaak was een nieuwsbericht uit 2018, dat stelde dat Google “je bewegingen opneemt zelfs als je expliciet zegt dat niet te doen”. Volgens Google is die praktijk al lang verleden tijd. “In overeenstemming met de verbeteringen die we de afgelopen jaren hebben doorgevoerd, hebben we dit onderzoek, dat was gebaseerd op een verouderd productbeleid dat we jaren geleden hebben gewijzigd, afgesloten”, aldus een Google-woordvoerder.

Meta, het moederbedrijf van Facebook, betaalde los van deze zaak 90 miljoen dollar om een rechtszaak te schikken over het gebruik van browsercookies en de like-knop om gebruikersactiviteiten te volgen. Die schikking werd op 10 november goedgekeurd door een federale rechtbank in Californië.