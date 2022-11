DE STEMMEN VAN ASSISEN: “Een gevaarlijke extremist die agenten haatte. Maar ze raakten hem stomweg kwijt”

Wat is er nu exact gebeurd op die fatale donderdag, waarop twee agenten werden neergestoken in Schaarbeek? Een nieuw rapport reconstrueert de tijdlijn van die dag, en dat rapport ontleden we in deze podcast. “Het is onwaarschijnlijk”, zegt onze chef crimi Pieter Huyberechts. “De politie dropte hem af aan het ziekenhuis, en ze raakten hem stomweg kwijt.”