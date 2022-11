5.000 grootste Belgische bedrijven zagen winst verdubbelen in 2021, en toch ziet toekomst er minder rooskleurig uit voor sommigen

Na een flinke omzetdaling van 60 miljard euro in coronajaar 2020 hebben de 5.000 grootste bedrijven van ons land zich in 2021 prima weten te herstellen, zo blijkt uit de jaarlijkse Trends Top 5.000. Zij zagen de winst verdubbelen tot in totaal 36 miljard euro. Toch oogt de financiële situatie van één op de tien topbedrijven minder rooskleurig.

Alles samen realiseerden onze 5.000 grootste bedrijven – op een totaal van 1,6 miljoen in het hele land – vorig jaar een omzet van 755 miljard euro. Een stijging met 17 procent vergeleken met coronajaar 2020. “Dat is comfortabel, maar we moeten rekening houden met de algemene prijsstijgingen”, zegt Tommy Browaeys, uitgever van de Trends Top 5.000. “Tussen juni 2020 en december 2021 is de prijs van voedingsmiddelen wereldwijd met 43 procent gestegen, de brandstofprijzen met 15,2 procent en die van stookolie met 36,4 procent. In het laatste kwartaal steeg de gasprijs met 94,5 procent.” Doordat lang niet alle bedrijven die kostenstijging konden doorrekenen, viel de toegevoegde waarde – zeg maar het verschil tussen de waarde van de grondstoffen om een product te maken en de verkoopwaarde van het product – terug tot 167 miljard euro.

Winsten maal twee

Dat de winsten verdubbelden tot een indrukwekkende 36 miljard euro, wekt dan ook verwondering. Maar Tommy Browaeys van Trends Business Information wijst erop dat die hoger gestuwd werden door enkele spectaculaire stijgingen. “Bijvoorbeeld bij Engie, dat van het ene boekjaar op het andere van een verlies van 2 miljard euro als gevolg van een waardevermindering van activa naar een winst van 1,9 miljard euro is gegaan, hoofdzakelijk dankzij een beschikbaarheid van het kernreactorpark van 92 procent. Een dergelijk percentage had Engie sinds het begin van de eeuw niet meer bereikt.”

Ook de financiële sector zag zijn winst in 2021 stijgen, van 6,6 tot 8,7 miljard euro. “Die vooruitgang is echter louter aan de banksector toe te schrijven. Die boekte in 2021 een winst van 5,8 miljard euro. Bij de verzekeringssector bleef de winst met 2,9 miljard euro nagenoeg ongewijzigd. Ook de holdings hebben de rug gerecht: de gecumuleerde winst van de honderd grootste holdings van het land in termen van portefeuille-inkomsten bedraagt 12,5 miljard euro. Het vorige boekjaar was er nog een verlies van 3,6 miljard euro.”

Stevige zandstorm

Maar 2021 is natuurlijk 2022 niet. Met de oorlog in Oekraïne, de galopperende inflatie en de energiecrisis in het achterhoofd, analyseerde Trends Business Information ook de financiële gezondheid van de topbedrijven. “Als we die onder de loep nemen, zien we een laag risico op faillissement bij 64 procent van de bedrijven en een aanvaardbaar risico bij 25 procent. Voor ruim 11 procent ziet de situatie er echter wat minder rooskleurig uit.”

Tommy Browaeys ziet overigens “een stevige zandstorm” afkomen op de hele economie. “Het aantal stopzettingen lag eind september 6 procent hoger dan in 2019 en zelfs 21 procent hoger dan in 2018. En die trend zet zich door.” Ook het aantal laattijdig betaalde facturen zit in de lift. “Terwijl in de nazomer van 2021 nog 30 procent van de bedrijfsfacturen op tijd betaald werd, is dat intussen gezakt naar 21 procent. En dan is er nog de automatische loonindexering die er in januari aankomt. Er zal flink in de businessplannen gesnoeid worden. Reorganisaties en herstructureringen werden uitgesteld, maar bedrijven kunnen ze niet voor zich uit blijven schuiven”, klinkt het.