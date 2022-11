Bart Nieuwkoop gaat met heerlijk gevoel de WK-break in: “We wilden de vakantie nog rekken tot drie weken, maar twee weken volstaan ook wel”

Bart Nieuwkoop maakte de 1-3 na een meterslange spurt. “Ik had het gevoel dat ik nog wat over had en nog voorin kon raken.” — © BELGA

Er zijn slechtere manieren om de WK-break in te gaan: met een knappe 2-3-overwinning in een kolkend Sclessin toont Union opnieuw dat het ook dit seizoen wil meedoen voor de Europese plaatsen. “De titel? Het belangrijkste is dat we de top vier halen. Voorlopig hebben we een heel mooie eerste seizoenshelft achter de rug, en daar mogen we alleszins fier op zijn”, aldus Bart Nieuwkoop (26).