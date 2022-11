Dit keer wel Nixon-procedure opgestart: man die commissariaat in Molenbeek in brand wou steken met dwang opgenomen

Een “verwarde man” die zondag aan de politie in Brussel verklaard heeft dat hij van plan was het commissariaat in Molenbeek in brand te steken, zou met dwang in de psychiatrie opgenomen zijn na tussenkomst van het parket in Brussel. Dat is uit goede bron vernomen.

De man vertelde zijn voornemen aan Brusselse politieagenten die het parket inlichtten, zo vernamen we. In deze aarzelde het parket niet en werd er meteen een Nixon-procedure in gang gezet. Dat wil zeggen dat de man met dwang is opgenomen in een gesloten zorginstelling.

Nixon-procedure

Deze nieuwe zaak zorgt voor enige verbolgenheid bij de Brusselse politiemensen. Zoals geweten vragen die zich af waarom Yassine Mahi (32), de geradicaliseerde moordenaar van hun collega politieman Thomas Monjoie (29), niet met een Nixon-procedure van straat is gehaald. Want Mahi was enige uren voor de feiten ook een commissariaat binnengestapt en had daarbij “haat geuit” tegenover agenten. Toch kon hij opnieuw beschikken waarna hij enige tijd nadien, door het open venstertje van de combi, Monjoie doodstak met een mes.

Ook in Schaarbeek zou een man gedreigd hebben om de politieman iets aan te doen. Daarvoor werd vervolgens ook de Nixon-procedure opgestart. Uiteindelijk bleek het om een slechte grappenmaker te gaan, hij zal zich voor de rechter moeten verantwoorden.

Het parket in Brussel bevestigt dat er zondag inderdaad verschillende zogenaamde Nixon-procedures in gang gezet zijn. Maar wil verder geen enkele commentaar kwijt.