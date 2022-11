Olivier Orlans, de organisatorva, het WK dorp in Oostende dat er wél nog voor gaat. — © Simon Mouton

Al minstens twee grote WK-dorpen hebben er de stekker uitgetrokken, nog voor er een bal getrapt is in Qatar. Het WK leeft niet. Al gooit niet iedereen de handdoek. “Wij gaan er wél voor, maar we zitten met de poepers.”