Jay Leno (72) verbrand in gezicht na brand in garage

De voormalige talkshowhost Jay Leno (72) is met brandwonden aan de linkerkant van zijn gezicht opgenomen in een brandwondencentrum.

People meldt dat Leno zondag niet kwam opdagen bij een conferentie in Las Vegas waar hij zou spreken. Volgens de organisatoren was de presentator er niet vanwege “een zeer ernstige medische noodsituatie”.

Showbizzsite TMZ meldt dat de voormalige tv-presentator, een autoliefhebber, verbrand raakte nadat een wagen vuur vatte in de garage waar hij verschillende van zijn oldtimers stalt. Hij werd meteen overgebracht naar een nabijgelegen brandwondencentrum. In een korte verklaring laat Leno aan het blad Variety weten “oke” te zijn. “Ik heb een week of twee nodig om weer op de been te komen”.

.