Beelden tonen hoe man zich vastklampt aan balkon en om hulp roept na brand in grillrestaurant

Maandagavond iets na 20 uur brak brand uit boven een grillrestaurant in de Zwevegemsestraat in Kortrijk. Een bewoner vluchtte naar het balkon, waar de brandweer hem kon redden. Hij werd met rookintoxicatie afgevoerd naar het ziekenhuis.

Zich vastklampend aan het ijzerwerk dat het balkon afschermde, riep hij omstanders om hulp. Intussen was de gloed van het vuur op de eerste verdieping van restaurant King of Grill in de Zwevegemsestraat in Kortrijk goed te zien, zwarte rook danste richting de hemel. Omstaanders en passanten hadden al tevergeefs een ladder tegen de gevel gezet om de man te redden.

Uiteindelijk kon de brandweer de man vanop het balkon in veiligheid brengen. Hij werd afgevoerd met rookintoxicatie maar had geen brandwonden. “Toen we toekwamen was de brand al uitslaand en waren de vlammen al goed te zien door het raam”, zegt Hans Van Poucke van de hulpverleningszone Fluvia.

Weinig schade

Een precieze oorzaak was nog niet bekend, maar het vuur ontstond wel in de slaapkamer. “Het dubbel bed onder het raam was volledig afgebrand. Dat konden we snel blussen, veel meer meubels stonden er anders niet”, klinkt het. “Daardoor is er voor het restaurant weinig tot geen schade. Boven zal er rookschade zijn.”

Door de brand was de Zwevegemsestraat in het deel tussen de spoorwegbrug en de Veemarkt een tijdlang afgesloten. Iets na negen uur werd de weg weer vrijgemaakt.