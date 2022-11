Vandaag aankomst in luxueuze Marina Hotel in Kuweit, vrijdag oefenmatch tegen Egypte: zo ziet het programma van de Rode Duivels eruit

Het luxueuze Marina Hotel in Kuweit. — © rr

Het is zover. De Rode Duivels vliegen vandaag rond de middag vanuit Zaventem naar Kuweit, waar ze donderdag een oefeninterland tegen Egypte zullen afwerken. Aan het hotel zal het alvast niet liggen: de Rode Duivels verblijven in Kuweit in een luxueuze omgeving.