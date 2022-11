Elon Musk noemt cijfers over gebruik Twitter “veelbelovend”

De overname van Twitter door Elon Musk en het chaotische beleid onder zijn bewind hebben de berichtendienst geen gebruikers gekost. Sterker nog, het aantal dagelijks actieve mensen loopt de laatste tijd juist duidelijk op. Dat heeft eigenaar Musk zelf in een tweet naar buiten gebracht.

Volgens de miljardair zien de cijfers er “veelbelovend” uit. Hij heeft een grafiekje gedeeld met zijn volgers op Twitter waarop is te zien dat het aantal gebruikers in de zomer nog duidelijk onder de 243 miljoen lag en daarna gestaag is gaan oplopen. Inmiddels zou het om een aantal gaan tussen de 245,6 miljoen en 246,4 miljoen mensen die dagelijks actief zijn op het sociale medium.

Musk, de rijkste man ter wereld, staat voor een hele reeks uitdagingen met zijn nieuwe aankoop. Sinds hij het roer overnam hebben verschillende grote bedrijven hun advertenties op Twitter stopgezet. Musk zou medewerkers van Twitter ook hebben gewaarschuwd voor een mogelijk faillissement. Om kosten te besparen ontsloeg hij al de helft van het personeel en werd het volledige bestuur weggestuurd.

Twitter Blue

Wat meespeelt is dat Musk heeft beloofd de vrijheid van meningsuiting te herstellen op het platform maar hij wil ook extra inkomstenbronnen aanboren. De miljardair worstelt daarbij nog met het te voeren beleid. Zo pauzeerde Twitter afgelopen week zijn onlangs aangekondigde abonnementsdienst voor een blauw vinkje van 8 dollar per maand, omdat nepaccounts als paddenstoelen uit de grond schoten.

Twitter Blue komt waarschijnlijk snel weer terug, heeft Musk al gezegd. Het label werd oorspronkelijk op woensdag geïntroduceerd. Enkele uren later zette Musk er weer een streep doorheen, maar hij bedacht zich later alsnog.