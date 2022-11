Tarik Tissoudali heeft goed nieuws voor Buffalo-fans: “Kans is groot dat ik bijteken bij AA Gent”

Goed nieuws voor de fans van AA Gent: de gesprekken met Tarik Tissoudali (29) over een contractverlenging gaan (eindelijk) de goeie richting uit. “Ik mag niet klagen. Omdat mijn contract afloopt, is er meer interesse nu dan voorheen”, zegt de aanvaller.

“Nog steeds uit het Midden-Oosten, zelfs uit België.” België? “Ik ben transfervrij, dus kan je wel een gokje met me wagen. Maar van Gent naar Club kan je niet gaan. Het is niet Club Brugge, hoor. De interesse in België komt van elders.”

“Maar”, zegt Tissoudali meteen ook, “de kans is groot dat ik bijteken bij AA Gent. Omdat ze nu eindelijk serieus zijn. Voordien waren de voorstellen niet wat ik naar mijn gevoel verdiende. Nu laten ze dat wel zien. Gent denkt zoals ik denk: een langetermijncontract – niet korter dan drie jaar – waarin ze laten zien dat ik belangrijk ben voor de club. Eindelijk zitten we op dezelfde lijn. We staan dicht bij elkaar, we hebben een goed gesprek gehad. Het is een kwestie van de puntjes op de i te zetten.”

“Ik ken mezelf: als ik me ergens thuisvoel, komt het goed en ben ik voetballend op mijn best. En dat heb ik nu gewoon nodig. Ik hoop tegen de play-offs wedstrijdfit te zijn, maar helemaal mezelf zal ik misschien pas volgend seizoen zijn.” (kvu)