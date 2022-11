Nieuwe sportief directeur Jesper Fredberg is in Anderlecht

Jesper Fredberg (41) is geland in Brussel. De Deen wordt de nieuwe sportief directeur van Anderlecht en moet bijstand bieden aan Peter Verbeke, die uitsluitend CEO wordt.

Volgens Deense media tekent Fredberg een contract van 2 jaar tot 2024 en gaat hij officieel aan de slag vanaf 1 januari 2023. Hij is nu echter al in België om zaken te bespreken en wordt normaliter ook betrokken bij een aantal evaluaties bij RSCA. Zo moet de knoop worden doorgehakt in het trainersdossier. In Denemarken maakte Fredberg recent een stabiele eersteklasser van Viborg. (jug, pjc)